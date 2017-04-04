Астрахань, 4 апреля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Стражи порядка, которые погибли от пуль бандитов в Астрахани, были еще совсем молоды, чтобы умирать. Старшему лейтенанту полиции Владимиру Дьяконову исполнилось 35, а его напарнику — лейтенанту полиции Дмитрию Школьникову — 36 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 4 апреля.

30.мвд.рф Погибшие при исполнении служебного долга полицейские

Погибшие полицейские ДПС ГИБДД УМВД России по Астраханской области служили в органах внутренних дел с 2004 года, имеют различные награды. Владимир Дьяконов награждён медалью МВД России «За отличие в службе» III степени. Дмитрий Школьников ранее служил в ОМОНе, выезжал в командировку на Северный Кавказ. Летом 2016 года он спас от гибели 17-летнюю девушку.

У Дьяконова осталась восьмилетняя дочь, у Школьникова — жена и два сына, 11-ти и четырех лет.

«Руководство и личный состав МВД России приносит соболезнования родным и близким погибших», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Искренние соболезнования семьям погибших от имени руководства и всего личного состава ведомства выразил и начальник УМВД России по Астраханской области. Генерал-майор полиции Олег Агарков дал указание управлению по работе с личным составом оказать им всю необходимую помощь.

Кроме того, по 1 млн рублей семьям погибших будет выплачено из регионального бюджета по распоряжению губернатора Астраханской области.

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В Астрахани установили личности подозреваемых в убийстве полицейских

Коллеги полицейских и простые астраханцы продолжают нести цветы к их портретам, установленным в здании отдельного батальона ДПС № 1.

Напомним, автоинспекторов расстреляли при оформлении дорожно-транспортного происшествия ночью 4 апреля в Ленинском районе Астрахани. Злоумышленники — участники аварии — открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. Оба погибли от полученных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент личности нападавших и автомобиль, на котором могли скрыться подозреваемые, установлены. Машина уже найдена. Полиция ведет розыск преступников.