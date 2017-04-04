Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. К станции петербургского метро «Сенная площадь» стянуты машины и сотрудники оперативных служб — полиции, МЧС. Прибыло несколько реанимобилей.

Https://vk.com/spb_today На Сенной площади (фото из группы «ДТП и ЧП")

«В 11:21 ст. «Сенная площадь» закрыта для входа и выхода пассажиров для осмотра станции по анонимному звонку о заминировании группой ОМОН и кинологами. В 11:35 ст. «Сенная площадь» закрыта, поезда следуют без остановки. Поступил звонок», — подтвердили факт ЧП в пресс-службе подземки.

Напомним, сегодня метро работает при усиленных мерах безопасности.

Накануне днем между станцией «Сенная площадь» и «Технологический институт» в тоннеле произошел взрыв. Погибли 14 человек около 50 госпитализированы.