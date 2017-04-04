Калуга, 4 апреля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Генеральный директор калужской строительно-торговой компании, ранее обвиненный правоохранительными органами в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, погасил задолженность по налогам в размере 41 миллион рублей. Об этом 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь по особо важным делам СУ СКР по Калужской области Сергей Кузнецов.

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По его словам, в течение 2012 и 2013 годов генеральный директор компании не платил налоги. С учетом пени, компания задолжала бюджету более 41 миллиона рублей. По факту уклонения организации от уплаты налогов в октябре 2016 года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования генеральный директор полностью погасил задолженность по налогам, включая пени и штрафы, после чего заявил ходатайство следствию о прекращении уголовного дела.

Следователь удовлетворил ходатайство обвиняемого в связи с тем, что преступление совершено обвиняемым впервые, причиненный ущерб он возместил в полном объеме и ранее не был судим.

Напомним, в 2016 году в Калужской области было пресечено 541 преступление в сфере экономики, выявлено 6363 нарушителя.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в Подмосковье. В ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, обвиняемый возместил ущерб на сумму более 100 млн рублей. В связи с уплатой долгов уголовное дело в отношении генерального директора было прекращено.