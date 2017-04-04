Астрахань, 4 апреля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Стражи порядка обнаружили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые убийцы полицейских в Астрахани. По информации старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Андрея Хегая, разыскиваемая «ГАЗель» найдена в районе села Три протока.

Алена Волгина volgina@astravolga.ru Автомобиль предполагаемых преступников

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За убийство полицейских в Астрахани разыскивают восемь человек

Более подробная информация пока не сообщается. Удалось ли установить местонахождение подозреваемых, также пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные совершили нападение на инспекторов отдельного батальона ДПС. Стражей порядка расстреляли из огнестрельного оружия в 00:27 у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочной. Ранения, которые получили двое инспекторов ДПС, оказались смертельными.

Преступники с места происшествия скрылись, прихватив табельное оружие лейтенантов. По данным СКР, в совершение преступления подозреваются восемь человек. Большинство из них — жители и уроженцы Астраханской области. Также среди объявленных в розыск один уроженец Казахстана.