Калуга, 4 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. С отставанием от графика, в том числе из-за погодных условий, ведется в Калуге работа по строительства двух тренировочных баз для национальных сборных команд по футболу — участниц чемпионата мира по 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На строительстве футбольных тренировочных баз в Калуге

В ходе осмотра стройки, губернатор Анатолий Артамонов рекомендовал принять дополнительные меры по ускорению темпа строительства.

Отметим, генеральным подрядчиком выступает ООО «ТП ХОНКО», в качестве субподрядчика в марте 2017 года на объекты вышли также рабочие Гомельского домостроительного комбината. Спортивные базы размещены в Калуге на улицах Грабцевское шоссе и Тульское шоссе.

Базы включают игровое поле, раздевалки, зал для пресс-конференций, трибуны вместимостью до 500 мест, парковки, газовые котельные и другие объекты.

Кроме того, к футбольному полю на Грабцевском шоссе построят дорогу. По данным городской управы Калуги, необходимая проектная документация уже разрабатывается. Сейчас здесь готовы фундаменты под административное здание и хозблок. Футбольное поле на Правобережье будет оборудовано системой обогрева, что позволить использовать его и зимой. Завершить стройки планируется в середине лета 2017 года.

Стоимость проекта строительства тренировочных футбольных баз в Калуге в 2016 году оценивалась в 394 миллиона рублей. Ранее калужские власти были намерены пригласить для тренировок в свой город футбольную сборную Германии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявлял журналистам, что у региона нет средств на строительство двух тренировочных баз к предстоящему в России Чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Они будут обязательно. Но я уже теперь думаю, что был не совсем прав, когда боролся за то, чтобы нам дали эти тренировочные поля, да ещё два. Где брать эти деньги сейчас, в кризис, понятия не имею», — сказал он.