Тбилиси, 4 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Грузии построят железную дорогу до Кутаисского международного аэропорта, который после вступления в силу безвизового сообщения с ЕС ожидает значительного увеличения пассажиропотока.

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В церемонии начала строительства новой 3-километровой железнодорожной ветки до Кутаисского аэропорта и новой железнодорожной станции, которая прошла 3 апреля вечером, принял участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Он сообщил, что строительство завершится через 364 дня, и подчеркнул, что новая железная дорога вместе с аэропортом станет важнейшим центром путешествий всех граждан Грузии в европейские страны по доступным ценам. Цены на авиабилеты из этого аэропорта значительно ниже, чем из аэропорта Тбилиси, так как Кутаисский аэропорт обслуживает низкобюджетные авиакомпании. Премьер также подчеркнул значение этой дороги и аэропорта для иностранных туристов.

«Каждый прилетающий в Кутаиси пассажир сможет отсюда через несколько часов попасть в любую точку Грузии, будь то горные или морские курорты», — пояснил Квирикашвили.

По информации премьера, в будущем планируется строительство еще ряда малых аэропортов, а в Южной Грузии проектирование такого аэропорта уже начато. Проводятся работы по реконструкции Рикотского автомобильного тоннеля, после завершения которых доехать из Тбилиси до Кутаиси можно будет за 2 часа. Все это будет способствовать превращению Кутаиси в очень важный туристический, логистический и транспортный центр, отметил Георгий Квирикашвили.

Эти и другие проекты, по заявлению премьера, являются частью того четырехпунктового плана, к осуществлению котопрого правительство приступило вскоре после парламентских выборов 2016 года.