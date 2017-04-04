Пномпень, 4 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В столице Камбоджи состоялась торжественная церемония, посвященная закладке фундамента будущего главного стадиона страны. Мероприятие посетили более 6 тыс. человек, в том числе премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент национального олимпийского комитета страны Тонг Хон, а также посол КНР в Камбодже Сюн Бо.

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Спортивное сооружение будет достроено уже в 2020 году. Стадион, по своей форме напоминающий древнекитайский корабль, сможет принять до 60 тыс. зрителей. На данной арене пройдут соревнования по футболу, регби и легкой атлетике, пишет «Синьхуа».

«Стадион в Пномпене является еще одним символом искренней дружбы и партнерства между Камбоджой и Китаем. Арена станет главным местом проведения всех спортивных состязаний в рамках Игр Юго-Восточной Азии, которые впервые пройдут в Пномпене в 2023 году», — отметил Хун Сен.

Камбоджийский политик выразил благодарность китайской стороне за финансовую помощь, предоставленную для строительства спортивного объекта. Ранее власти КНР выделили камбоджийскому правительству около 1 млрд юаней.

В свою очередь, китайский дипломат подчеркнул, что Китай рад оказать помощь Камбодже в развитии спорта в стране. По словам посла КНР, Пномпень всегда может рассчитывать на помощь со стороны Пекина, а народ Камбоджи на твердое плечо братского народа Китая.

Игры Юго-Восточной Азии — спортивное состязание, проводимое каждые два года среди атлетов из стран ЮВА. Первые игры состоялись в 1959 г. в Банкоке, в 2017 году соревнования пройдут в Куала-Лумпуре.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель камбоджийского антинаркотического комитета Ке Ким Ян запросил у Китая помощь в борьбе против незаконного оборота наркотических веществ и лечении наркотической зависимости.