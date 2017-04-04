Онега, Архангельская область, 4 апреля, 2017, 10:30 — ИА Регнум.



George Hodan Суд

Предъявлено обвинение начальнику детского оздоровительного лагеря, расположенного в Онежском районе Архангельской области. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, и сокрытии информации о событиях и фактах, создающих опасность для здоровья людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, в августе 2016 года обвиняемый не обеспечил на территории детского оздоровительного лагеря соблюдения требований санитарных норм и правил. Сначала четыре ребенка в лагере заразилось кишечной инфекцией.

«После выявления соответствующих симптомов он заболевших детей не изолировал, компетентные органы о массовом заболевании детей в установленном законом порядке не уведомил», — поясняют в следственном управлении.

В результате допущенных нарушений 46 детей, отдыхавших в лагере, заболели кишечной инфекцией, вследствие чего им причинен легкий вред здоровью.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу.