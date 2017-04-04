Киев, 4 апреля, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости пересмотреть решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении абонентской платы за газ, сообщает пресс-служба главы государства.

Torange.biz Тарифы на газ

По его словам, необходимо приостановить действие данного постановления. Порошенко обратился к правительству и НКРЭКУ с просьбой найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов.

Также решение должно предусматривать распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается. Ранее постановление комиссии потребовал пересмотреть премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман заявил об увеличении стоимости газа в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что потребители будут иметь возможность снизить плату за газ с 90 гривен (186 рублей) до 28 гривен (58 рублей) путем обращения в областную газораспределительную компанию.

Новые тарифы для покупателей и поставщиков газа были введены НКРЭКУ 1 апреля. Импортеры или добывающие компании будут платить за вход в ГТС, а компании-потребители будут платить за подключение к магистральным и региональным газопроводам для получения газа.