Астрахань, 4 апреля, 2017, 10:27 — ИА Регнум.



Astr.sledcom.ru Подозреваемый в убийстве полицейских

Управление МВД по Астраханской области озвучило имена подозреваемых в тяжком преступлении — убийстве сотрудников полиции в Астрахани. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правоохранительного ведомства 4 апреля, большинство из предполагаемых убийц — жители Астраханского региона. Один из преступников — уроженец Казахстана.

Список объявленных в розыск за дерзкое вооруженное нападение опубликован на сайте МВД. В совершении преступления подозреваются:

Гизатов Альибек Батырбекович, 1990 года рождения;

Тажиков Закир Закбаевич, 1992 года рождения;

Агарзаев Намик Фархад оглы, 1996 года рождения;

Кукулаев Рамзан Нажаевич, 1996 года рождения;

Саспанов Нурбол Рахмедуллаевич, 1990 года рождения;

Маймашев Кадырбай Амангалиевич, 1979 года рождения;

Магомедов Ильяс Курбанович, 1990 года рождения;

Магомедов Ахмед Играмудинович, 1986 года рождения.

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Полиция Астрахани ищет убийц своих коллег

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, незамедлительно сообщить информацию ближайшему патрулю или по телефонам полиции. С аналогичной просьбой к гражданам обратился и СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на инспекторов отдельного батальона ДПС произошло в Ленинском районе Астрахани в ночь на 4 апреля. В 00:27 неизвестные у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочной напали на наряд ДПС, прибывший по сообщению об автоаварии. Двое инспекторов получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Стражи порядка скончались на месте происшествия. Преступники, завладев табельным оружием полицейских, скрылись. По данным правоохранителей, они передвигались на «Газели» белого цвета. Обнаружить машину пока не удалось. Введен план «Сирена».

Мотивы преступления предстоит установить дознавателям. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ.