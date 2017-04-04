Самара, 4 апреля, 2017, 10:30 — ИА Регнум.



Regionsamara.ru Самарский метрополитен

Единственной реакцией Самарских властей по поводу взрыва в метро в Санкт-Петербурге стало сообщение пресс-службы губернатора Николая Меркушкина о соболезновании родным и близким погибших. Между тем СМИ пишут об усилении мер на станциях самарского метро, в аэропорту «Курумоч» и на железной дороге, ссылаясь на оперативные службы. Официальных заявлений до сих пор нет, передает ИА REGNUM.

«В связи со случившимся на всех 11 станциях Самарского метрополитена, по предварительным данным, людей пропускают в метро только через специальные рамки, а грузы пропускают через специальные устройства, как в аэропортах и на вокзалах, что в обычных условиях делалось выборочно. Также на каждом входе дежурят по два полицейских, а с 4 апреля, предположительно, планируется, что на входах будут дежурить по три сотрудника полиции», — пишет «Волга ньюс».

Со своей стороны сотрудники Самарского метрополитена усилили бдительность. Предупреждение получили все сотрудники подземки. По информации профильной прокуратуры, аналогичную работу проводят и на других объектах транспорта Самары и области, — отмечают в СМИ.

На всех объектах Куйбышевской железной дороги усилена охрана, проводится дополнительный инструктаж работников вокзалов, служб, депо. РЖД обращается к пассажирам с просьбой приходить на посадку к поездам заблаговременно. В метро увеличено количество правоохранителей, около всех выходов дежурят ППС, указывает «63.ru».

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля около 14:40 в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в вагоне метро между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По последним данным, которые озвучил Национальный антитеррористический комитет, в результате взрыва погибли 11 человек, ещё 45 человек получили ранения.

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