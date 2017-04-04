Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в знак поддержки жителей города после теракта поехал на работу утром 4 апреля на метро, сообщает пресс-служба главы области.

Пресс-служба Александр Дрозденко

Дрозденко намерен пользоваться метрополитеном все дни траура по погибшим в результате теракта в подземке 3 апреля. В ходе поездки 4 апреля глава Ленинградской области возложил цветы на станции метро «Технологический институт».

В результате теракта пострадали два жителя Ленинградской области — из Кингисеппского и Тосненского районов. Им будет оказана материальная поддержка из резервного фонда правительства.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что метрополитен полностью восстановил работу после теракта 3 апреля, автобусы-дублеры продолжат работать до 10:00 мск. Всего задействовано 60 автобусов на этом маршруте — от «Петроградской» до «Московской».

Накануне в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. В результате взрыва погибли 11 человек, пострадал 51. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками.