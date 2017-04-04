Барнаул, 4 апреля, 2017, 10:22 — ИА Регнум.

В Алтайский край из рабочего поселка Коченево Новосибирской области прибыли 60 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России, сообщает сегодня, 4 апреля, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Известно, что спасатели привезли с собой 6 плавстредств и 23 единицы высокопроходимой специальной техники, оснащенной спасательным и инженерным оборудованием.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Группировка спасателей прибыла на Алтай

Читайте также: Сибирь готовится к сильнейшему наводнению

«Бойцы и техника Сибирского спасательного центра МЧС России проведут работы по инженерному обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в Тальменском, Краснощёковском и Быстроистокском районах. На закрепленных территориях личный состав проведет подворовые обходы с раздачей жителям памяток по соблюдению правил безопасности в случае наводнения, окажет всю необходимую адресную помощь», — отмечают алтайские спасатели.

Между тем гидрологическая обстановка в Алтайском крае пока стабильная. В Республике Алтай и по южным и предгорным районам Алтайского края начался процесс вскрытия рек.

Фиксируется подъем уровней на реках Ануе, Песчаной, Чарыше. Из-за приточности начинается медленный подъем уровней в Оби и на Чумыше. В ближайшие двое суток продолжится вскрытие притоков Чарыша, Ануя, верховьев Алея и малых рек в предгорных районах Алтайского края. Возможно вскрытие реки Бия в границах Алтайского края. Возможно постепенное повышение уровней на всех водных объектах.

Прибывшая сегодня группировка будет работать до полной стабилизации паводковой обстановки в крае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтай готовится к сильному наводнению. Согласно прогнозу развития ситуации, весной в зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов. В феврале 2017 года готовность спасательных формирований к реагированию на возникновение различных угроз уже оценил глава МЧС России Владимир Пучков, побывав на Алтае.