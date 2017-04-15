Оренбург, 15 апреля, 2017, 06:33 — ИА Регнум. В Оренбурге военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» инициировал установку памятника без вести пропавшим во время Великой Отечественной войны воинам и найденным уже в наши дни. Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель городской организации Наталья Ельчанинова, эта категория бойцов незаслуженно остается за бортом увековечения. Именно поэтому, в 2016 году студенческое объединений Оренбургского государственного педагогического университета «Патриот Отечества» вышло с инициативой: ребята представили на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» свой проект и получили финансовую поддержку. В настоящее время ведется согласование со всеми заинтересованными структурами города и области для реализации проекта.

Наталья Хомутова ИА REGNUM В музее поискового клуба.Сергей Ельчанинов показывает экспонат — отслужившую свое противопехотную гранату РГД-33

Имена без вести пропавших и найденных поисковиками бойцов внесены в специальные книги, изданные по результатам работы поисковых отрядов всей России. «Например, Акишкин Данил Игнатьевич родился в Оренбургской области селе Городок Тюльганского района. Найден в октябре 2011 года в Калужской области. Захоронен в Козельске на Площади героев», — зачитывает Наталья Ельчанинова и говорит, что всех оренбуржцев ребята из отряда отследили по семи изданным томам. У кого-то родственники найдены, у кого-то нет. Захоронены бойцы в разных регионах. Поэтому мы должны воздать почести героям-землякам, отдавшим жизни за нашу свободу.

«Получается, как ветераны, они не вернулись. Как убитые — не числятся. По итогам исследовательской работы 284 имени необходимо увековечить и мы надеемся на поддержку местных властей», — отметила Наталья Ельчанинова.

Как подчеркнул руководитель военно-патриотического поискового клуба Сергей Ельчанинов, есть готовый проект мемориала. Согласно предварительному проекту, памятник представляет собой гильзу-медальон, из которой уносятся ввысь журавли, символизирующие души воинов.

«Для нас программа — максимум — это отследить каждого оренбуржца, оставшегося на полях сражений и числящегося без вести пропавшим», подытожил Сергей Ельчанинов.

Плоды поиска

За почти 12 лет работы поисковым объединением обнаружены останки более 200 бойцов. Один воин опознан. Осенью 2016 года оренбуржцы передали челябинским коллегам-поисковикам останки красноармейца Павла Пухлякова, который погиб в Новгородской области. Он был захоронен с воинскими почестями в родном Катав-Ивановске. Примечательно, что останки тех воинов, личности которых установить не удается, также предают земле с воинскими почестями.

Наталья Хомутова ИА REGNUM «Беззубые» снаряды

Во время поиска отряд периодически сталкивается с опасностью. Угроза исходит от снарядов, которые остались со времен войны. В таких случаях в дело вступают саперы и обезвреживают военные находки.

Артефакты, которые не представляют опасности, оренбуржцы привозят на родину в качестве экспонатов для выставки. Необходимо отметить, что благодаря поддержке правительства области выделено помещение в центре города — «Гостином дворе», в котором разместился музей поисковой направленности. Уже второй год работает «Мобильный выставочный комплекс», кстати сказать, тоже проект студента ОГПУ Алексея Иванова, получивший грантовую поддержку на молодёжном форуме ПФО «iВолга».

Наталья Хомутова ИА REGNUM В музее поискового клуба.Сергей Ельчанинов показывает экспонат — отслужившую свое противопехотную гранату РГД-33

Наталья Хомутова ИА REGNUM Музей ежегодно пополняется. Поисковики везут в рюкзаках из поездок разные находки. Например, уже безопасную и ржавую противопехотную мину S, которую демонстрирует Сергей Ельчанинов

Наталья Хомутова ИА REGNUM Стеклянная и алюминиевая фляги

В качестве интересного экспоната Сергей Ельчанинов показал стеклянную флягу. «Я все время думал, что стеклянные фляги — миф, пока под Новгородом не обнаружили этот сосуд. Причем фляжки изготавливались из разного стекла: розового, синего, зеленого, коричневого цвета», — демонстрирует он флягу.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Медальоны

Наталья Хомутова ИА REGNUM Каска, принадлежавшая фашисту

Среди экспонатов, обнаруженных на бывших полях сражений, каски, как фашистские, так и красноармейские; фрагменты ракет знаменитой «Катюши»; медальоны, ампулы с йодом, масленки, баночки с мазью, кружки, котелки, щиток от пулемета.

Есть на выставке небольших размеров кусок металла. Когда-то он был составной частью самолета Красной Армии. Воздушное судно было подбито фашистами и упало на ту часть, где стояли советские войска. Потери были большие…

Наталья Хомутова ИА REGNUM Остаток подбитого фашистами самолета

Дорогами дедов

Оренбургские поисковики занимаются исследованием боевого пути 200-й стрелковой дивизии, второе формирование которой прошло в Чкаловской области (впоследствии Оренбургской). География поиска — Новгородская, Смоленская, Ленинградская области. Проект получил название «Дорогами наших дедов».

Наталья Ельчанинова Процесс поиска

В Новгородской области Парфинском районе урочище Присморжье отряд работает с 2008 года. В конце апреля 2017 года оренбуржцы вновь собираются в поисковую экспедицию.

В Новгородской области ценой огромных потерь Красная Армия удерживала немцев в окружении 14 месяцев с февраля 1942 года по май 1943 года.

Наталья Ельчанинова Отряд может работать в течение месяца в лесу, не выезжая за его пределы

«Мы занимаемся поиском пропавших без вести», — говорит Наталья Ельчанинова. В свою очередь Сергей Ельчанинов отмечает, что на местах, где когда-то гремели жаркие бои, до сих пор прослеживаются линии окопов, видны воронки от снарядов. Сраженные насмерть солдаты падали, с течением времени их засыпало листвой, травой, землей: «Иногда листву разгребешь, а он там лежит… Эксгумируем. Если есть возможность, устанавливаем имя. Если нет, то воин хоронится с воинскими почестями по различным религиозным канонам».

«В ближайшее время займемся изучением театра боевых действий под Вележем Смоленской области. Там тоже воевали соединения, сформированные в нашей Чкаловской области», — поделилась планами Наталья Ельчанинова.

В поисковые экспедиции на места боев едут только старшеклассники и студенты, прошедшие подготовку. Подготовительные занятия проводятся в профильной смене областного лагеря «Поиск». Воспитанники — старшеклассники — члены поисковых объединений области, вожатые — студенты ОГПУ. Ребята изучают военную историю, учатся правильно документировать поисковые работы. Проводятся занятия по технике безопасности, первой медицинской помощи, основам туризма. Знания закладываются обширные.