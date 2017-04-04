Таллин, 4 апреля, 2017, 10:10 — ИА Регнум.



Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Министр внутренних дел Эстонии, член Социал-демократической партии Андрес Анвельт выразил соболезнования жертвам взрыва, произошедшего 3 апреля в петербургском метро, и заявил, что Эстония готова оказать следственным органам России помощь в расследовании теракта. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на Анвельта.

«Выражаю глубокие соболезнования близким погибших и пострадавшим. Как министр внутренних дел я с беспокойством слежу за произошедшим в Петербурге. Эстонские правоохранительные органы готовы в рамках борьбы с терроризмом оказать следственным органам России помощь в расследовании теракта, если следственные органы России об этом попросят», — написал Анвельт в социальных сетях. Он также добавил: «Хотя отношения между нашими государствами сегодня прохладные, это не означает, что мы не могли бы вместе выступить в борьбе с терроризмом, особенно если повлекшие столько жертв события отстоят от нас лишь в нескольких сотнях километров».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также выразила соболезнования близким жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. «Мои искренние соболезнования близким погибших от взрыва и пострадавшим в метрополитене Санкт-Петербурга», — написала Кальюлайд. Ранее соболезнования высказали премьер-министр Эстонии Юри Ратас и глава МИД Свен Миксер. Юри Ратас сделал это на русском языке на своей странице в Facebook.

По данным МИД Эстонии, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга никто из граждан Эстонии не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками.

По официальным данным, погибли 11 человек. Как сообщают СМИ, теракт мог совершить террорист-смертник. Официально эта информация пока не подтверждена.