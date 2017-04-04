Пекин, 4 апреля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Власти провинции Шаньдун, на территории которой в настоящее время полыхают сразу несколько крупных лесных пожаров, сообщили о гибели четверых сотрудников пожарной службы, тушивших возгорание в уезде Тайгу.

skeeze Лесные пожары

По данным правоохранительных органов, пожар в Тайгу вспыхнул по вине одного из жителей деревни Вэньцзячжуан, сжигавшего ритуальные деньги при посещении могил родственников, пишет «Наньцзао жибао».

4 апреля в КНР отмечают Цинмин — традиционный китайский праздник поминовения усопших. В этот день жители Китая посещают могилы предков, приводят надгробия в порядок, украшают его ветками и цветами, а также сжигают специальные ритуальные деньги.

Как отмечают спасатели, очень часто сжигание бумажных денег приводит к возникновению лесных пожаров, от которых ежегодно страдает более 400 тыс. жителей КНР.

Мужчина, по чьей вине в уезде Тайгу вспыхнул лесной пожар, задержан и дает свои показания. Возгорание удалось ликвидировать. Для тушения пожара было привлечено более 60 пожарных и 10 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале пожар, разгоревшийся в Мьянме, перекинулся через границу с Китаем. Огонь подобрался к двум поселкам и охватил природоохранную зону.