Ижевск, 4 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении взяток в крупном размере. Как сообщили в СК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Главе республики инкриминируют два эпизода преступной деятельности.

Udmurt.ru Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении многомиллионных взяток

Факты преступных действий выявлены СК РФ совместно с оперативными службами ФСБ России.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Подозреваемый доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Соловьев был задержан утром 4 апреля по месту жительства. В этот же день в наручниках и в сопровождении сотрудников правоохранительных органов он был доставлен в Москву.

Также сообщалось о задержании главы «Удмуртавтодора» Александра Корепанова, однако на предприятии поспешили опровергнуть эту информацию.

Напомним, 19 февраля 2014 года Александр Соловьев был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики. В ходе выборов главы региона, состоявшихся 14 сентября того же года, он получил поддержку почти 85% избирателей.

Ранее Соловьев был председателем Госсовета республики четвертого и пятого созывов, в 2013—2014 годах представлял Удмуртию в Совете Федерации.