Москва, 4 апреля, 2017, 09:47 — ИА Регнум.



medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьёва. Об этом 4 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, доложено», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, проинформирован ли президент о задержании Соловьева.

В администрации главы Удмуртии подтвердили, что на рабочем месте Соловьева нет. Следственные действия в его офисе не проводятся, уточняет радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. По данным местных СМИ, его везли в столицу обычным утренним авиарейсом. Задержание Соловьева может иметь отношение к «делу дорожников», которое с 2016 года расследует УФСБ по Удмуртии.

Соловьев фактически руководил Удмуртией с начала 2014 года. 19 февраля 2014 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, а в сентябре избран на этот пост путем голосования.