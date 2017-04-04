Москва, 4 апреля, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Закон вводит ограничения на трансграничные переводы денежных средств из России в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ. Речь идет о запрете на получение переводов денежных средств из России, запрете на привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры, расположенных в России, запрете на участие в платежных системах.

Однако при наличии этих запретов такие переводы допускаются в рамках российских и иностранных платежных систем только при условии, что оператор платежной системы или операторы услуг платежной инфраструктуры находятся под прямым или косвенным контролем российских юрлиц. Кроме того, переводы допускаются на основании договоров, заключенных с иностранными организациями, не являющимися иностранными банками, только в случае, если эти иностранные организации находятся под прямым или косвенным контролем российских юрлиц. Таким образом, запрещаются так называемые «экспресс-переводы» физлиц, не попадают под ограничения только платежи с использованием банковских счетов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Национальный банк Украины (НБУ) в октябре 2016 года запретил использование в стране платежных систем Webmoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet one / «Единый кошелек».