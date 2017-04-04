Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Метро «Сенная площадь»

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана включились в расследование взрыва в Санкт-Петербурге, которое ведет ФСБ России. Об этом заявил заместитель главы КНБ Нургали Билисбеков, передает 4 апреля RT.

Билисбеков пояснил, что представители КНБ подключились к работе незамедлительно, едва узнали о произошедшем в Петербурге. Вскоре на связь с ними вышли сотрудники ФСБ.

Замглавы КНБ добавил, что в настоящее время сотрудники ведомства, их коллеги из ФСБ и спецслужб других стран работают над версией о причастности к акту терроризма гражданина России и гражданина одного из государств Центральной Азии, но не Казахстана.

Между ведомствами идет интенсивный обмен информацией. В ближайшее время может быть установлен исполнитель теракта, однако продолжится работа по лицам, организовавшим теракт, сообщил Билисбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля стали 11 человек, более 50 были госпитализированы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к теракту мог быть причастен гражданин Казахстана Максим Арышев, который якобы находился в эпицентре взрыва. Арышев учился на третьем курсе Санкт-Петербургского экономического университета и жил вместе с девушкой и родственниками.

4 апреля пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков заявил, что говорить о причастности к теракту казахского студента преждевременно. Сейчас продолжаются поиски 22-летнего гражданина Казахстана, среди жертв теракта его тело пока не было обнаружено.

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