Москва, 4 апреля, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В Москве в середине апреля 2017 года на ВДНХ откроется Дом винтажной музыки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

P.Sasonoff Патефон

В коллекции музея ретроаудиоаппаратуры собрано свыше 500 граммофонов, патефонов, радиоприёмников, радиол и музыкальных автоматов — джук-боксов и более 3 тысяч пластинок.

Посетителям Дома винтажной музыки расскажут об истории каждого ретроэкспоната. Многие из них принадлежали известным историческим личностям.

Все ретроэкспонаты в рабочем состоянии. В музее будут проводить музыкальные сеансы, во время которых посетители смогут послушать записи Фёдора Шаляпина, Александра Вертинского, Элвиса Пресли и других исполнителей ХХ века.

Всего в музее винтажной музыки пять тематических залов. Каждый из них посвящён определённому периоду в истории развития музыкальных аппаратов — конец XIX столетия, 1920-е годы, 1920−1940-е годы, 1930−1950-е годы, 1950−1980-е годы.

В экспозиции музея откроется «Кабинет начальника». Посетители кабинета смогут погрузиться в атмосферу 1930−1940-х годов: включить патефон, написать письмо перьевой ручкой, полистать книги.

Дом винтажной музыки откроют на ВДНХ в павильоне №84, в котором завершается ремонт. Ранее здесь располагался Московский музей анимации. Теперь он находится на территории Измайловского кремля.

Читайте также: Сохрани историю: «Дом винтажной музыки на ВДНХ»