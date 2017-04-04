Берлин, 4 апреля, 2017, 09:03 — ИА Регнум.

В целях предотвращения подделок бумажных евро Deutsche Bank предложил ввести новую версию купюр. Денежные купюры номиналом в 5, 10 и 20 евро были введены в оборот ранее, теперь дело стоит за купюрой в 50 евро, сообщает немецкий телеканал n-tv.

New-euro-banknotes.eu Новые банкноты евро

В 2016 году Deutsche Bank изъял около 82 тысяч фальшивых банкнот, поэтому, начиная с 4 апреля, в общей сложности 5,4 миллиарда купюр весом около 5400 тонн будут доставлены в ближайшее время в центральные банки всех стран «еврозоны».

Новые «50 евро» на первый взгляд ничем не отличаются от старых: основные цвета — оранжевый и коричневый. Однако на банкноте в виде водяного знака изображен портрет Европы, героини древнегреческой мифологии, при наклоне цифра 50 в левом нижнем углу меняет синий цвет на темно-зеленый. Аббревиатура «ЕЦБ» указана на десяти языках (вместо пяти), а надпись «евро» выполнена не только на греческом и латинском, но и на кириллице (в связи присоединением в 2007 году Болгарии и Румынии к Евросоюзу).

Кроме этого, на банкнотах ощутим специальный знак для слепых, чтобы люди могли при касании определить номинал, ранее такой знак присутствовал только на купюрах достоинством в 200 и 500 евро.