Волгоград, 4 апреля, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Сегодня, 4 апреля, военные летчики Южного военного округа подняты по тревоге. По информации пресс-службы ЮФО, тревога учебно-боевая. Летно-тактические учения фронтовая авиация четвертой армии ВВС и ПВО проходят в Волгоградской области и Крыму.

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В ходе учений экипажи Су-24М, Су-25М и Су-25СМ отработают уничтожение авиационного парка боевых машин, объектов и баз условных незаконных вооруженных формирований. Также удары будут нанесены по крупным складам горюче-смазочных материалов боевиков, схронам с оружием и боеприпасами.

Всего задействовано почти 30 единиц авиационной техники. Учения продлятся четыре дня. За это время военные летчики совершат более 120 учебно-боевых вылетов.

Как сообщало ИА REGNUM, армейская и фронтовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО принимала участие в учениях в Крыму совсем недавно. Завершающий этап крупномасштабного командно-штабного планового учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) с боевой стрельбой стартовал 23 марта 2017 года.

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В Крыму высадится морской десант

Были задействованные подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад. Они нанесли огневое поражение противнику из самоходных артиллерийских орудий «Нона», боевых машин десанта БМД-2КУ, гаубиц Д-30, а также из всех видов стрелкового оружия. Военные летчики поддерживали десантников с воздуха. Удары по условному противнику нанесли истребители Су-27, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24.