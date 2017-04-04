Москва, 4 апреля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. С 4 апреля в Российской Федерации вступают в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), по которым водителям-новичкам запретят буксировать машины, а владельцев транспортных средств с шипованными шинами заставят разместить новый знак под стеклом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

(сс) avtodekor19rus.ru «Начинающий водитель»

«Водители со стажем до 2-х лет обязаны устанавливать (или наклеивать) на заднее стекло знак «Начинающий водитель», — говорится в сообщении. — Им теперь запрещено буксировать другой автомобиль на тросе».

Кроме того, водители, использующие шипованные шины теперь должны ставить под стекло опознавательный знак в виде треугольника с буквой «Ш».

Водители тракторов, катков и других тихоходных транспортных средств должны обзавестись красным треугольником в желтой рамке. Такой транспорт теперь разрешено обгонять на участках действия знака «обгон запрещен».

Водителям мотоциклов, у кого стаж менее 2-х лет, теперь запрещено перевозить пассажиров на заднем сиденье. Кроме того, для всех мотоциклистов меняется скоростной режим.

Для глухих водителей транспортных средств также предписали наклеивать специальный знак на стекло (желтый круг с тремя черными точками), владельцев грузовиков (знаки «Опасный груз», «Крупногабаритный груз») и сотрудников автошкол (красный треугольник с буквой «У» на учебных авто).

За невыполнение вышеуказанных требований инспектор имеет право оштрафовать водителя на 500 рублей.