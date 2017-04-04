Якутск, 4 апреля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий министерства охраны природы Якутии объявила несколько закупок на оказание услуг по авиационному отстрелу волков. Общая сумма, на которую планируется заключить контракты, составляет 9,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Barry O'Neill Волк

Читайте также: В Якутии просят разрешить авиаотстрел для регулирования численности волков

Обоснованием для отстрела в аукционной документации указывается то, что численность волков в последнее время резко увеличилась, и они наносят огромный ущерб табунному коневодству, домашнему оленеводству и охотничьим животным.

«Особенно страдают от нашествия волков оленеводческие стада хозяйств горно-таежной зоны республики, где до 90-х годов отстрел волков с вертолета был основным способом их истребления. Труднодоступность и природно-климатические особенности горно-таежной зоны республики исключают использование эффективных способов наземной добычи волков, единственным способом сокращения их численности в этой зоне сегодня является отстрел с применением вертолетов», — говорится в документах закупок.

Отстрел будет вестись в апреле-мае 2017 года. На борьбу с волками в Алданском и Нерюнгринском районах Якутии из бюджета потратят 3,5 млн рублей, в Среднеколымском — 3 млн, в Томпонском и Оймяконском — 2 млн рублей. Предполагается, что в процессе отстрела вертолёты будут летать в общей сложности 91 час.

Ещё 1,1 млн рублей потратят на создание 25 бригад по регулированию численности волков, а также защите оленьих стад и конских табунов на угодьях общего пользования. Предполагается, что в состав этих бригад будут входить опытные охотники-волчатники с собственными транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия просит вернуть возможность травить волков ядом, так как выделяемых на их отстрел средств из бюджета не хватает, а наземная борьба с хищниками недостаточно эффективна.

Вопрос регулирования численности волков в республике особенно актуален в свете сохранения поголовья оленей, которые олицетворяют самобытный традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.