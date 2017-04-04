Киев, 4 апреля, 2017, 08:46 — ИА Регнум.



(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

На Украине жительницу Доброполья могут осудить на 10 лет лишения свободы за помощь в проведении референдума в ДНР в 2014 году, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, жительница Доброполья весной 2014 года прибыла в Донецк для помощи в проведении референдума о самоопределении Донецкой народной республики.

Во время референдума 11 мая женщина возглавляла участковую избирательную комиссию в пгт. Новодонецкое г. Доброполье.

Как сказано в сообщении пресс-службы, прокуратура возбудила против украинки уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», теперь женщине грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о самоопределении ДНР прошел 11 мая 2014 года. На референдум был вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?»

Явка составила по официальным данным 74,87%, из которых 89,07% избирателей проголосовали за независимость республики. Таким образом, 12 мая ДНР объявила о суверенитете.

Город Доброполье находится в так называемой «серой зоне», официально неподконтрольной ни республикам, ни Украине. Несмотря на это, украинские войска заняли город, нарушив Минские договоренности.

Впрочем, многие жители Доброполья не желают находиться в подчинении у киевской власти, вследствие чего город тоже принял участие в референдуме о самоопределении ДНР.