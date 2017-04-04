Москва, 4 апреля, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Российская валюта слабеет к доллару. Котировки пары USD/RUB возвращались в район уровня 56,42. Это позволяет говорить о том, что в области 55,80 — 56,00 доллар выглядит привлекательно для покупок, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

geralt Доллар

«К тому же цены на нефть приостановили рост. В поддержку выступает и восстановление доллара на мировом рынке. Но текущая неделя будет крайне неспокойной: публикация протокола ФРС США, данные по американскому рынку труда», — пояснила Рогова.

«Все это может изменить ожидания по ставкам и, если они будут работать не в пользу доллара, пара способна вернуться к отметке 55,80 с дальнейшей целью на 55,50», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 4 апреля ЦБ РФ поднял курс доллара и евро. Официальный курс доллара поднялся почти на 18 копеек и составил 56,1396 рубля. Курс евро вырос на 8,5 копейки — до 59,8953 рубля.