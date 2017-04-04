Ижевск, 4 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в Москву. Об этом 4 апреля пишут «Известия».

George Hodan Арест

Что именно стало поводом для задержания Соловьева и сотрудники какого ведомства провели операцию — не уточняется. Пресс-служба главы и правительства Удмуртии пока не подтвердила и не опровергла информацию о задержании Соловьева.

СМИ региона отмечают, что Соловьева везли в столицу на утреннем авиарейсе Ижевск — Москва.

Также в местных СМИ сообщают, что главу республики могли задержать в связи с «делом дорожников». С 2016 года соответствующее расследование ведет УФСБ по Удмуртии.

19 февраля 2014 года Александр Соловьев был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики. В ходе выборов главы региона, состоявшихся 14 сентября того же года, он получил поддержку почти 85% избирателей. Вступление Соловьева в должность состоялось 22 сентября 2014 года.