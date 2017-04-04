Москва, 4 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 3 апреля открылись снижением по валютам. При достижении курсом доллара уровня 55,93 руб., евро — 59,69 руб. они подорожали до 56,47 руб. и 60,26 руб. соответственно.

kremlinrus.ru Нефтерубль

Сложно сказать, что вызвало ослабление рубля в начале торгов, поскольку в это время нефтяные котировки повышались. Зато когда около 15:00 мск в Санкт-Петербургском метрополитене произошел теракт, рубль укрепился к иностранным валютам на низких объёмах на фоне снижения нефтяных котировок, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Такое ощущение, что российская и японская валюты выступили убежищем от бегства от риска. Инвесторы в них уходят, когда беспокоятся о возможных последствиях. По крайней мере корреляция между валютными парами доллар/рубль и доллар/иена после 15:00 мск подскочила с 1% до 65%.

Сегодня, 4 апреля, баррель Brent стоит $53,12 (+0,1%). Нефть выше $53 обеспечивает рублю хорошую поддержку. После четырёхдневного роста цена на нефть находится в коррекционной фазе. Из-за привлекательности российских активов и высокой процентной ставки рубль игнорирует снижение нефтяных котировок.

В центре внимания участников рынка находятся протокол мартовского заседания ФРС США (выйдет 5 апреля) и отчет по американскому рынку труда (выйдет 7 апреля), которые должны пролить свет на состояние экономики США и её готовность к повышению процентной ставки.

До выхода протокола ФРС США интерес для трейдеров представят отчеты Американского института нефти и Минэнерго США. В ближайшие два дня ожидается снижение курса доллара до 55,75 руб., курс евро — до 59,38 руб.