Барнаул, 4 апреля, 2017, 08:18 — ИА Регнум.

Школьники из трех сел Немецкого национального района Алтайского края, увлекающиеся робототехникой, проделали путь в четыреста с лишним километров (около семи часов на автобусе), чтобы побывать на одном из самых мощных и успешно работающих предприятий края — Барнаульской ТЭЦ-3, а также в Алтайском государственном техническом университете. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 апреля, в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

СГК Юные робототехники из алтайских сел посетили ТЭЦ-3 СГК

Поездку для 37 учеников из Гальбштадта, Гришковки и Дегтярки — победителей и лауреатов различных олимпиад по робототехнике — организовал фонд поддержки российских немцев «Алтай» в рамках проекта «Открытый школьный научный кластер. Дети — наука — креатив». Мероприятие прошло при поддержке администрации Алтайского края.

СГК Юные робототехники из алтайских сел посетили ТЭЦ-3 СГК

«Ученики вместе со своими педагогами посетили турбинный и котельный цеха ТЭЦ, щит управления, прошлись по территории. Некоторые ребята, в силу возраста, лишь начали изучать в школе физику, поэтому сотрудники станции не углублялись в технологические процессы выработки электроэнергии и тепла, рассказывали о работе своего предприятия с использованием интересных фактов, сведений и своих жизненных историй», — отметили в СГК.

«Все очень большое, просто огромное: и само здание, и оборудование. Меня удивило то, что на предприятии трудится много людей с большим стажем. Один мужчина нам рассказал, что пришел на ТЭЦ, когда корпуса только строились. Люди отработали здесь, можно сказать, всю жизнь, и то, что они делают, им со временем не разонравилось, они хотят тут трудиться», — поделилась впечатлениями ученица 6 класса из села Дегтярк Вероника Яуфман.

СГК Юные робототехники из алтайских сел посетили ТЭЦ-3 СГК

«Я первый раз на ТЭЦ. Меня впечатлила экскурсия. Столько разных приборов на станции! Не понимаю, как можно все запомнить: на какую кнопку нажимать, за какой рычаг дергать. Размеры котлов громадные, два девятиэтажных дома, — с ума сойти! Еще люди мне понравились, они разговорчивые и приветливые», — заметила ученица 8 класса из села Гришковка София Бондарчук.»В цехах было очень жарко, особенно в котельном, не случайно ТЭЦ называю городской печкой. Все классно! Я уже решил, что буду поступать в политех на инженера-проектировщика. Впереди у нас с Соней, мы с ней — в одной команде по робототехнике — две олимпиады: 1 апреля в Барнауле, а потом в Новосибирске. В прошлом году мы ездили на всероссийский конкурс, но ничего не заняли, будем учиться, стараться, поедем еще раз», — выразил надежду учащийся Никита Герман.

Представителя фонда поддержки российских немцев «Алтай» Татьяну Жилову экскурсия на ТЭЦ тоже впечатлила. «Поражает то, что в этот объект большой энергетики края вложено столько труда и ума. За всем этим стоят высококвалифицированные специалисты, ответственные люди… Для меня было важно показать детям, что, работая на таком производстве, нужны не только специальные знания, но и определенные человеческие качества», — резюмировала Татьяна Викторовна.

В СГК пояснили, что проект «Открытый школьный научный кластер. Дети — наука — креатив» охватывает детей и подростков от 7-ми до 16-ти лет, учащихся начального и среднего звена общеобразовательных учреждений Немецкого национального района. Основные цели проекта — развитие научно-технического творчества, научно-исследовательской и практической проектной деятельности детей и подростков; формирование мотивирующей среды для занятий повышенного уровня сложности с опорой на научно-техническое творчество, исследовательских и проектных работ; продвижение способных и высокомотивированных учащихся для их лучшего профильного обучения и предпрофессиональной подготовки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СГК в Алтайском крае зарекомендовала себя, как социально ответственная компания. На днях было объявлено о формировании Всероссийского студенческого строительного отряда для реализации уникального проекта в Рубцовске.