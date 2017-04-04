Барнаул, 4 апреля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Поездка в Санкт-Петербург на экскурсию обернулась трагедией для двух жительниц Барнаула. По стечению обстоятельств, Зяблицкая Вера Александровна и ее внучка Александра находились в вагоне метро, где накануне произошел теракт. Как сообщает сегодня, 4 апреля, официальный сайт Алтайского края, они получили травмы средней тяжести и в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга.

Сайт Алтайского края Заседание правительства Алтайского края началось с минуты молчания

В память о погибших в метро сегодняшнее заседание правительства Алтайского края началось с минуты молчания. Известно также, что губернатор Александр Карлин поручил заместителю председателя правительства Алтайского края Надежде Капуре и Уполномоченному при Губернаторе по правам ребенка Ольге Казанцевой держать ситуацию на контроле и принимать исчерпывающие меры по оказанию необходимой помощи семье.

«С родственниками пострадавших работают психологи Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Будем верить и желать скорейшего выздоровления нашим землячкам», — подчеркнул Александр Карлин.

О пострадавших в Санкт-Петербурге земляках высказался и глава администрации Барнаула Сергей Дугин. «Мы сразу же нашли контакты пострадавших, связались с Верой Александровной. Спросили, какая помощь им необходима — готовы ее оказать», — отметил барнаульский мэр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками.

По официальным данным, погибли 11 человек, более 50 — пострадали.