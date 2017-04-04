Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 07:45 — ИА Регнум.



Вадим Кондратьев Андрей Макаревич

В Санкт-Петербурге, несмотря на траур в связи с терактом в метро, прошел концерт российского певца Андрея Макаревича, отменять его он не стал, сообщает 3 апреля Life.

Перед выступлением в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Макаревич объявил минуту молчания, однако после нее у музыканта отказал микрофон. Технику починили, и концерт начался.

Макаревич выступил с программой «Идиш джаз», ранее в соцсетях ему советовали отменить концерт. Пресс-секретарь артиста заявил, что отменять или вносить изменения Макаревич не будет — программа «не веселая».

Официально траур в Санкт-Петербурге по жертвам теракта в метро объявлен с 4 по 6 апреля. Макаревич также и этим аргументировал отказ отменить выступление — что вечером 3 апреля траура нет.

Несмотря на это, ряд телеканалов внесли изменения в сетку вещания уже 3 апреля. Первый канал снял со своего вечернего эфира ток-шоу «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант».

Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. По официальным данным, погибли 11 человек.

Затем около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками. Как сообщают СМИ, теракт мог совершить террорист-смертник.