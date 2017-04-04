Улан-Удэ, 4 апреля, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Председатель комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Народного хурала Бурятии Анатолий Кушнарев, подводя итоги общественных слушаний по проектам монгольских ГЭС, заявил, что депутаты «занимали наблюдательную позицию».

Аркадий Зарубин Бухта Змеиная в Чивыркуйском заливе (Бурятия)

«Мы не настраивали население против монгольских проектов по строительству ГЭС, мы занимали наблюдательную позицию, не влияли на мнение общественности. Но, как народные избранники, мы знаем интересы людей, и их высказывания на слушаниях — это объективная оценка», — цитирует Кушнарева «Восток-Телеинформ».

По словам депутата, экономические потери от проекта не до конца изучены и просчитаны, необходимо обратить внимание на суммарный эффект. «Отдельно рассматривать экономические, экологические и социальные риски по двум проектам — «Орхон» и «Шурэн» — это одна позиция, но если эти проекты будут — а они предполагают — осуществляться в разное время, то возможен такой аддитивный эффект, в результате которого риски значительно возрастают», — отметил парламентарий.

Анатолий Кушнарев также подчеркнул, что в данном случае нужна тщательная комплексная оценка всех видов рисков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в марте состоялись общественные консультации по реализации монгольских проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». Всего в общественных слушаниях приняли участие более 1300 человек. Заключительное совещание состоялось в Улан-Удэ 31 марта.

«Ситуация в целом. В Монголии собираются построить: ГЭС на реке Селенга — это Шурэнская ГЭС; водохранилище на реке Орхон с водоотводным каналом в пустыню Гоби. Орхон — это правый приток реки Селенга. Также есть еще один проект — строительство ГЭС на реке Эгийн-гол, это левый приток реки Селенга, который вытекает из озера Хубсугул», — объяснила ранее представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева.

Селенга — крупная река, которая протекает на территории Монголии и России. Она впадает в Байкал, обеспечивая до половины ежегодного притока воды в озеро.

Сибирские экологи сходятся во мнении, что строительство ГЭС в Монголии может напрямую повлиять на состояние озера Байкал, причем крайне негативно. Ранее Наталья Тумуреева на своей странице в Facebook прокомментировала, что строительство монгольских ГЭС усугубит и без того серьезные проблемы Байкала, существующие уже сейчас: «На данный момент мы в районе Селенги и Байкала и так переживаем маловодный период. Высыхает пойма реки Селенга, горят торфяники, омуля становится меньше, все эти уже существующие проблемы могут увеличиться в разы».

Российский координатор Международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов отметил, что слушания в Бурятии проходили с аншлагом. По его словам, это свидетельствует об огромном интересе со стороны населения Бурятии к предполагаемым проектам строительства монгольских ГЭС.

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Между тем, как передает корреспондент ИА REGNUM, на сайте Минприроды Бурятии обнародовали протокол по результатам проведения данных общественных консультаций. В документе, в частности, говорится, что российская сторона рекомендует монгольской стороне «более детально проработать альтернативные варианты, исключающие строительство плотин на реке Селенга и ее притоках, в технических заданиях проектов «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» и «Шурэнская ГЭС».

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