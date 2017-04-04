Слушания по монгольским ГЭС в Бурятии: «наблюдательная позиция» властей
Улан-Удэ, 4 апреля, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Председатель комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Народного хурала Бурятии Анатолий Кушнарев, подводя итоги общественных слушаний по проектам монгольских ГЭС, заявил, что депутаты «занимали наблюдательную позицию».
«Мы не настраивали население против монгольских проектов по строительству ГЭС, мы занимали наблюдательную позицию, не влияли на мнение общественности. Но, как народные избранники, мы знаем интересы людей, и их высказывания на слушаниях — это объективная оценка», — цитирует Кушнарева «Восток-Телеинформ».
По словам депутата, экономические потери от проекта не до конца изучены и просчитаны, необходимо обратить внимание на суммарный эффект. «Отдельно рассматривать экономические, экологические и социальные риски по двум проектам — «Орхон» и «Шурэн» — это одна позиция, но если эти проекты будут — а они предполагают — осуществляться в разное время, то возможен такой аддитивный эффект, в результате которого риски значительно возрастают», — отметил парламентарий.
Анатолий Кушнарев также подчеркнул, что в данном случае нужна тщательная комплексная оценка всех видов рисков.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в марте состоялись общественные консультации по реализации монгольских проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». Всего в общественных слушаниях приняли участие более 1300 человек. Заключительное совещание состоялось в Улан-Удэ 31 марта.
«Ситуация в целом. В Монголии собираются построить: ГЭС на реке Селенга — это Шурэнская ГЭС; водохранилище на реке Орхон с водоотводным каналом в пустыню Гоби. Орхон — это правый приток реки Селенга. Также есть еще один проект — строительство ГЭС на реке Эгийн-гол, это левый приток реки Селенга, который вытекает из озера Хубсугул», — объяснила ранее представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева.
Селенга — крупная река, которая протекает на территории Монголии и России. Она впадает в Байкал, обеспечивая до половины ежегодного притока воды в озеро.
Сибирские экологи сходятся во мнении, что строительство ГЭС в Монголии может напрямую повлиять на состояние озера Байкал, причем крайне негативно. Ранее Наталья Тумуреева на своей странице в Facebook прокомментировала, что строительство монгольских ГЭС усугубит и без того серьезные проблемы Байкала, существующие уже сейчас: «На данный момент мы в районе Селенги и Байкала и так переживаем маловодный период. Высыхает пойма реки Селенга, горят торфяники, омуля становится меньше, все эти уже существующие проблемы могут увеличиться в разы».
Российский координатор Международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов отметил, что слушания в Бурятии проходили с аншлагом. По его словам, это свидетельствует об огромном интересе со стороны населения Бурятии к предполагаемым проектам строительства монгольских ГЭС.
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Между тем, как передает корреспондент ИА REGNUM, на сайте Минприроды Бурятии обнародовали протокол по результатам проведения данных общественных консультаций. В документе, в частности, говорится, что российская сторона рекомендует монгольской стороне «более детально проработать альтернативные варианты, исключающие строительство плотин на реке Селенга и ее притоках, в технических заданиях проектов «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» и «Шурэнская ГЭС».
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