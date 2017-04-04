Вена, 4 апреля, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Заместитель губернатора восточной федеральной земли Австрии Бургенланд сообщил, что власти планируют в целях дополнительной защиты поставить конную полицию на государственную границу с Венгрией, сообщает Die Presse.

Philipp Breu Австрийская конная полиция

Осуществление данного плана, отправка полицейских с 20 лошадьми на границу, обойдется местному правительству в 100 тыс. евро. Как объясняет заместитель губернатора, конный патруль значительно повысит безопасность границ, в том числе предотвратит нелегальную миграцию. «Власти Баварии используют конный патруль, чтобы следить за порядком в городах, у Бургенланда тоже должна быть такая возможность», добавляет местный полицейский.

Данная инициатива, исходящая от профсоюза местной полиции, будет рассмотрена правительством в течение 14 дней.