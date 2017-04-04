Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 06:35 — ИА Регнум. С началом работы метро сегодня, 4 апреля, были открыты все станции петербургской подземки, кроме ряда станций на пострадавшей 2-й линии. Однако почти сразу две станции на 1-й линии сегодня пришлось закрыть. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Florstein Петербургское метро, станция Невский проспект

В 6:20 на перегоне «Гражданский проспект» — «Девяткино» на первом пути был обнаружен бесхозный предмет.

«Станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрыты. Движение осуществляется до станции «Академическая», — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Позже там добавили, что уже в 6:38 станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» были открыты.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Петербургский метрополитен будет работать в особом режиме. На второй («синей») линии метро, где 3 апреля произошел теракт, сквозного движения пока не будет. Поезда будут курсировать на двух изолированных участках: от «Парнаса» до «Петроградской» в северной части ветки и от «Купчино» до «Московской» — на юге города.

Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на 2-й линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на 1-й линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками.