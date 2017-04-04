Якутск, 4 апреля, 2017, 06:28 — ИА Регнум. В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) разрабатывается проект концепции взаимодействия с представительными органами муниципальных образований. Об этом заявил спикер парламента республики Александр Жирков на пленарном заседании I Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Якутии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Спикер Ил Тумэна Александр Жирков

Читайте также: Александр Жирков поддержал инициативу муниципальных депутатов Якутии

В первом в истории современной Якутии съезде депутатов наслегов и улусов республики приняли участие 505 делегатов из 521 делегированных делегатов-депутатов от всех наслегов, районных центров, городов, улусов и столицы республики. В рамках съезда с 27 марта по 1 апреля 2017 года проведены мероприятия самого разного формата: круглые столы, семинары, курсы повышения квалификации, выставки, спартакиада депутатов. Символично, что I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Якутии состоялся в год 95-летия I Всеякутского учредительного съезда Советов.

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований республики Саха (Якутия)

Обращаясь к делегатам и участникам форума на пленарном заседании, спикер Ил Тумэна Александр Жирков подчеркнул, что I Всеякутский съезд Советов явился значимой вехой в становлении государственности Якутии, а Государственное Собрание (Ил Тумэн) придерживается принципа преемственности представительной власти, как одной из незыблемых основ государственности нашего народа. По словам спикера, парламент Якутии выступил с инициативой проведения большого форума депутатов наслежного и муниципального уровня с целью определить пути повышения эффективности деятельности депутатов представительных органов, помочь осознанию своего места и значения в социально-экономическом развитии муниципальных образований и республики.

«Мы исходим из того, что статус депутатов представительных органов может и должен повышаться усилением ответственности перед населением, улучшением качества депутатской работы. А качество депутатской работы и повышенная ответственность — это не отвлечённые понятия, они должны основываться на чётком определении роли и места местного самоуправления в действующем институте власти», — выразил уверенность спикер Ил Тумэна.

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований республики Саха (Якутия)

Председатель Ил Тумэна отметил, что парламент республики придаёт большое значение созданию действенных механизмов взаимодействия и координации деятельности государственной власти и органов местного самоуправления. В этой связи Государственным Собранием (Ил Тумэн) разрабатывается проект концепции взаимодействия с представительными органами муниципальных образований, в которой определены основные задачи, принципы и направления взаимодействия Ил Тумэна и наслежных и районных Советов депутатов.

Согласно проекту концепции, взаимодействие республиканского парламента и представительных органов муниципальных образований Якутии будет осуществляться по таким направлениям как правотворческая деятельность, мониторинг законодательства в области местного самоуправления, повышение профессиональной подготовки депутатов наслежного и районного уровней и специалистов, обеспечивающих их деятельность, обеспечение доступа к информации о деятельности Госсобрания (Ил Тумэн) и Советов депутатов наслегов и районов.

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований республики Саха (Якутия)

Согласно проекту концепции, Ил Тумэн и далее намерен оказывать содействие представительным органам муниципальных образований в реализации права законодательной инициативы; проводить совместные заседания постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) и комитетов, комиссий представительных органов муниципальных образований; готовить рекомендации по определению основных направлений совершенствования федерального и регионального законодательства в области местного самоуправления, а также муниципальных нормативных правовых актов.

В рамках реализации концепции будут проводиться совместные семинары-совещания, выездные заседания постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) в муниципальных образованиях; «круглые столы» и парламентские слушания по вопросам местного самоуправления; обучающие семинары для депутатов наслегов и улусов.

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований республики Саха (Якутия)

Александр Жирков призвал депутатов представительных органов муниципальных образований республики направить предложения и замечания по проекту концепции в течение месяца после завершения съезда. «Концепция будет согласована с Ассоциацией представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и принята постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн)», — сказал он.

Председатель депутатского корпуса Госсобрания (Ил Тумэн) подчеркнул, что взаимодействие с представительными органами местного самоуправления будет совершенствоваться и далее. В этом, безусловно, свою положительную роль сыграл и созванный по инициативе парламента Якутии I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований республики.