Барнаул, 4 апреля, 2017, 06:14 — ИА Регнум.

Алтайкрайстат известил о продовольственной дефляции в регионе: в марте 2017 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 99,7% к предыдущему месяцу. Это наименьшее значение среди регионов Сибири, — отметили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Алтайский подсолнечник

Более всего в марте подешевели огурцы свежие (17,2%). Также снижение цен претерпели крупа гречневая-ядрица (на 5,9%), помидоры (на 4,3%), соки фруктовые — (на 5,7%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 4,6%), сахар-песок (на 4,1%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 3,4%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 2,2%).

Из социально значимых продуктов питания по состоянию на 27 марта 2017 года среди регионов СФО в Алтайском крае самые низкие средние потребительские цены на кур охлажденных и мороженых (128,45 руб./кг), масло подсолнечное (86,94 руб./кг), яйца куриные (50,86 руб./кг), муку пшеничную (24,97 руб./кг), лук репчатый (22,22 руб./кг), соль (8,86 руб./кг).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение 2016 года продовольственную дефляцию в регионе регистрировали дважды: в апреле и сентябре.