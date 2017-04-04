Хабаровск, 4 апреля, 2017, 06:57 — ИА Регнум.



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Жители Хабаровска принесут цветы и свечи к памятнику Александру Пушкину в знак скорби и солидарности с жертвами взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Хабаровский журналист Сергей Мингазов призвал всех земляков принести сегодня цветы и свечи к памятнику Александру Пушкину, в знак скорби и солидарности с погибшими и раненными в метро Санкт-Петербурга. Идею журналиста поддержали коллеги и другие жители краевого центра.

Соболезнования и свое отношение к страшной трагедии выразили представители законодательной и исполнительной власти Хабаровского края.

«Эта трагедия потрясла дальневосточников. Никакие расстояния не в силах уменьшить боль утраты стольких жизней. Прошу передать слова сочувствия семьям погибших, всем петербуржцам. Молимся о выздоровлении выживших», — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Это кровавое преступление ничем нельзя оправдать. Любые формы проявления терроризма являются преступными и бесчеловечными. Уверен: руководство страны предпримет все меры для поиска организаторов этого страшного преступления. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, выжившим — скорейшего выздоровления», — заявил спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Также жители Хабаровска почтят память погибших в Санкт-Петербурге на площади возле железнодорожного вокзала. Активисты молодежной палаты, «Молодой гвардии» и НОД сочли, что железнодорожный вокзал — своеобразная дань памяти погибшим — место, где движется железнодорожный транспорт и соединяет далекие друг от друга регионы страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в вагоне метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате взрыва погибли 11 человек, 51 госпитализирован. Соболезнования России в связи с терактом выразили лидеры иностранных государств, политические и общественные деятели.