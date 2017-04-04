Барнаул, 4 апреля, 2017, 06:12 — ИА Регнум. В 2017 году грядущее 80-летие Алтайского края должно стать важным консолидирующим фактором, который позволит справиться с большим объемом задач, заявил накануне губернатор региона Александр Карлин в ходе заседания оргкомитета по подготовке к предстоящему событию. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Администрация Алтайского края

«Юбилей края касается каждого проживавшего и проживающего на нашей земле. Это достойный повод обратиться ко всем поколениям наших земляков, к представителям разных социальных групп, народностей, профессиональных сообществ, которые проживают в Алтайском крае. Мы должны в этой большой работе максимально консолидироваться, вместе трудиться на благо жителей Алтайского края. Юбилей края — это еще один инструмент создания в регионе наиболее благоприятных условий для земляков. Празднование 80-летия края будет и памятником предшествующим поколениям, которые нашу землю развивали и обустраивали, и достойным обращением к будущим поколениям, которые придут на эту землю», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.

Сайт Алтайского края Заседание оргкомитета по подготовке к 80-летию Алтайского края

Он напомнил, что большой комплекс работ по подготовке к юбилею будет осуществляться в непростых условиях противодействия паводку. «Мы делаем все, чтобы минимизировать ущерб, не допустить причинения вреда жизни и здоровью наших сограждан. При этом должны решаться и текущие задачи, в частности, в оптимальные агротехнические сроки необходимо завершить яровой посев на площади более 4 млн. 700 тысяч гектаров», — заявил глава Алтайского края

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По словам заместителя руководителя администрации аубернатора Виталия Снесаря, подготовку к празднованию юбилея уже ведут во всех муниципалитетах. Для ряда городов и районов края этот праздник будет двойным: юбилеи в текущем году отметят Новоалтайск, Рубцовск, Белокуриха и Чарышский район. Завершаются работы по созданию специального портала, посвященного 80-летию Алтайского края. В июне, за 100 дней до праздника, на сайте будет запущена акция «Обратный отсчет». В социальных сетях пройдет акция «Поздравь Алтайский край с юбилеем». До 1 июня от муниципалитетов принимают предложения по кандидатурам и коллективам, достойным награждения краевыми юбилейными медалями.

В ходе совещания губернатор вновь подчеркнул целесообразность продолжения программы, в соответствии с которой к юбилею региона строятся или капитально ремонтируются социальные объекты, кратные числу с отмечаемой даты. И поскольку выполнение программы «80×80» сдвигается на 2018 год (изменение сроков сдачи обусловлено в большинстве случаев возможностью получения федеральных средств поддержки на реализацию проектов, прим. ИА REGNUM ), Александр Карлин пописал распоряжение о начале проектирования ряда финансово емких значимых социальных объектов программы «85×85». «Часть из них, после предварительного обсуждения с населением, нашими муниципалитетами будет включена в программу «85×85», — пообещал Александр Карлин.

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Поскольку юбилей регион совпал в Годом Экологии, особое внимание в Алтайском крае будет уделено вопросам защиты окружающей среды, созданию благоприятных экологических условий. В частности, пройдет акция по озеленению городов и районов «К юбилею края — 80 зеленых аллей и скверов».

Также в юбилейный год в регионе проведут множество культурно-массовых и спортивных мероприятий. В частности, по районам и городам с ведущими театральными и концертными коллективами края, музейными экспозициями будет курсировать «Поезд культуры». Как отметил заместитель председателя правительстваАндрей Щукин, артисты совершат 164 поездки. Более 100 мероприятий пройдут в рамках Марафона Дней культуры муниципальных образований «Соседи». Зрелищным мероприятием станет Фестиваль духовых оркестров. На высоком уровне предстоит провести празднование Шукшинских дней на Алтае.

Театральные и концертные коллективы региона совершат гастроли по городам Сибири. Алтайский театр музыкальной комедии в Театре имени Натальи Сац в Москве представит вниманию столичных зрителей мюзикл «Ползунов».

Особое место в праздничной программе займет Межрегиональный музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров Уральского и Сибирского федеральных округов. Свое участие в нем уже подтвердили муниципальные коллективы из Новосибирска, Бийска, Новокузнецка (Кемеровская область), Усть-Каменогорска (Республика Казахстан), Кызыла (Республика Тыва).

Как уже сообщало ИА REGNUM, история Алтайского края началась 28 сентября 1937 года, когда постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. Еще летом 1917 года Алтайский округ простирался от нынешних Томска, Кемерово и Новосибирска до Усть-Каменогорска и Семипалатинска, границ с Монголией и Китаем. Теперь территория региона составляет 168 тысяч км., а по площади Алтайский край занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е место в Сибирском федеральном округе.

Своим рождением регион обязан богатым залежам серебряных и медных руд, активно осваивавшимся в начале 18-го века. По косвенным источникам известна точная дата начала строительства Барнаульского медеплавильного завода, который считается «сердцем» столицы Алтайского края.

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Алтайский край по праву называют житницей России: в 2016 году регион пополнил закрома 5 миллионами тонн зерна.

В Барнауле основные юбилейные мероприятия состоятся 16−17 сентября 2017 года в рамках празднования Дня города Барнаула, который также будет посвящен юбилею Алтайского края.