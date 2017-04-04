Якутск, 4 апреля, 2017, 05:49 — ИА Регнум. На дискуссионных площадках I Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики делегаты ставили вопрос о необходимости осуществления председателем представительного органа муниципального района, городского округа своих полномочий на постоянной основе, а также о необходимости учреждения должности председателя представительного органа городского и сельского поселения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

Выступая с докладом на пленарном заседании I Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики, спикер якутского парламента Александр Жирков заявил, что Государственное Собрание (Ил Тумэн) поддерживает предложение о введении института освобождённых руководителей представительных органов на уровне районов и городских округов.

В Республике Саха (Якутия) сегодня имеются 34 муниципальных образования на уровне муниципальных районов и два муниципальных образования на уровне городского округа. По данным председателя Ил Тумэна, всего на районном (городском) уровне в республике имеются 1 425 муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, из которых только 21 руководитель представительного органа работает на постоянной основе.

«В 15 улусах (районах) республики нет ни одного освобождённого работника представительного органа на районном уровне, хотя в этих улусах имеются 208 должностных ставок», — сказал Жирков.

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

Официально в Якутии имеется 361 сельское и 48 городских поселений. «Из 361 сельского поселения только в 43 муниципальных образованиях 19-и районов в уставах муниципальных образований имеются отдельные общественные должности председателей наслежных советов. В остальных 318-и муниципальных образованиях должности председателей наслежных советов совмещают главы наслегов. В целом по республике на сегодня сводная численность оплачиваемых работников органов местного самоуправления вместе с «договорниками» составляет свыше 5 300 человек, из них чисто в системе представительных органов работают менее 50 человек, включая 21 председателя улусных и районных Советов», — сообщил докладчик.

В этой связи Александр Жирков заявил, что Государственное Собрание (Ил Тумэн) поддерживает предложение депутатов местных представительных органов, Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) — Ассоциации межмуниципального сотрудничества, а также Якутского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления о введении института освобождённых руководителей представительных органов на уровне всех районов и городских округов республики. Заявление встречено аплодисментами делегатов Съезда. По словам Жиркова, заявление касается также вопроса о необходимости усиления аппаратов представительных органов районного и городского (окружного) уровня в пределах установленной в республике численности должностей муниципальной службы.

Кроме того, заявлено о поддержке парламентом Якутии предложения делегатов Съезда о расширении института руководителей представительных органов на поселенческом уровне, работающих в соответствии с законом и уставом на общественных началах, а где это возможно — на постоянной основе. Тем более, такая возможность предусмотрена в действующем законодательстве.

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

Напомним, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» каждое муниципальное образование на уровне городских и сельских поселений вправе предусмотреть отдельную должность руководителя представительного органа. Согласно республиканскому закону «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», порядок формирования органов местного самоуправления, а также иные вопросы их организации и деятельности определяются уставом муниципального образования.

В этой связи в проект резолюции I Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) включены рекомендации в адрес представительных органов муниципальных районов и городских округов о внесении изменений в уставы муниципалитетов в части осуществления председателем представительного органа своих полномочий на постоянной основе.