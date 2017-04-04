Москва, 4 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.



Минобороны России Сирия

В Сирии за сутки 3 апреля зафиксировано 13 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 13 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (4), Хама (1) и Деръа (2)», — говорится в документе.

Турецкой частью представительства было зафиксировано 10 нарушений в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Деръа, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё трёх населённых пунктов: Машиет-Эль-Садиль (провинция Деръа), Кун Аль-Вассия (провинция Эль-Кунейтра) и Карахта (провинция Дамаск). Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1434.

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За сутки под контроль правительственных войск перешло 7,32 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3687 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 222 населённых пункта.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.