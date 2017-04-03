Вашингтон, 4 апреля, 2017, 02:47 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении Украине очередного транша кредита в размере около $1 млрд. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба фонда.

Комментируя предоставление средств Киеву, в МВФ отметили, что украинская экономика в настоящее время демонстрирует «желанные признаки восстановления».

«Завершение обзора позволяет выделить 734,05 миллиона SDR (специальные права заимствования в эквиваленте около $1 млрд долларов — ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что Совет директоров МВФ утвердил выделение Украине очередного кредитного транша сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Пётр Порошенко.

Напомним, четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает предоставление Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. За период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года Украина получила от фонда три транша на сумму около $7,7 млрд.