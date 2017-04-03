Пекин, 4 апреля, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Сотрудники китайских интернет-гигантов, включая Baidu, Alibaba и Tencent сфокусировались на разработке искусственного интеллекта. Они верят, что в ближайшие десятилетия наступит золотой век для индустрии, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Цитата из к/ф «Приключения Электроника». реж. Константин Бромберг. 1979. СССР «Вкалывают роботы, счастлив человек...»

«Мы привыкли рассматривать искусственный интеллект только как способ улучшения механизмов вычисления и обработки. Но вообще-то, ИИ может использовать данные для самообучения», — заявил председатель и главный исполнительный директор компании Tencent Ма Хуатэн во время Китайского IT-саммита, прошедшего в Шэньчжэне в воскресенье, 2 апреля.

Tencent разрабатывает свою собственную программу ИИ под названием Jueyi (Цзюэи), которая уже одержала ряд побед в международных соревнованиях. Программа должна будет конкурировать с аналогом от компании Google, которая называется AlphaGo.

Интернет-гигант Baidu построил лабораторию технологий глубокого обучения в Пекине в марте текущего года. Лаборатория собрала ведущих экспертов по ИИ компании Baidu, Бэйханского университета и Китайской академии информационных коммуникационных технологий.

Компания вкладывает средства в машинное обучение, распознавание изображений, голоса, а также в беспилотный наземный транспорт.

«ИИ станет щедрой индустрией и будет оставаться таковой в течение многих лет. Я уверен, что она будет развиваться стремительными темпами на протяжение 20−50 лет», — заявил председатель Baidu Ли Яньхун.

На отдельной ИИ-конференции, прошедшей в Пекине на минувшей неделе, исполнительный директор управленческого комитета Чжунгуаньцуньского технологического и научного центра в районе Хайдянь на северо-западе Пекина Чжан Юнцян заявил, что сфера ИИ, продвигаясь на правительственном уровне, вступает в «новую эру».

Китайский рынок сферы ИИ на конец 2016 года составил 23,9 млрд юаней, но уже в 2018 году планируется его увеличение до 38 млрд юаней, сообщает Министерство промышленности и информационных технологий КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Baidu в рамках приоритетной программы развития искусственного интеллекта дополнительно открыла 150 вакансий на территории Силиконовой долины в Калифорнии.

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