Владивосток, 4 апреля, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Один из резидентов свободного порта Владивосток стал первым, кто создаёт зону таможенного контроля (ЗТК) для реализации инвестиционного проекта. В настоящий момент ведётся разработка регламентов и внесение необходимых замечаний и поправок. Такое заявление сделал начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первым резидентом, кто обустраивает зону таможенного контроля в рамках свободного порта Владивосток, стала компания «о.Русский», получившая статус резидента в марте 2016 года. Инвестор реализует проект по развитию морского туризма с общим количеством капиталовложений в 417,8 млн рублей.

«Нюансов, в том числе, организационных много», — прокомментировала процесс создания зоны таможенного контроля руководитель инвестиционных проектов компании-резидента Анастасия Васюк.

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По словам начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина, важные выводы из процесса оборудования ЗТК уже сделаны. На данный момент ведётся разработка регламентов, вносятся необходимые замечания и поправки.

«Для всех сторон это первый опыт. Сейчас важно по итогам прохождения данной процедуры разработать поправки в действующий порядок, которые облегчат всем дальнейшие процессы», — уверена уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о создании свободного порта Владивосток 13 июля 2015 года. В силу он вступил 12 октября 2015 года. К настоящему моменту, по последним данным Корпорации развития Дальнего Востока, насчитывается 149 резидентов. Общее количество инвестиций — почти 254 млрд рублей, планируемое создание рабочих мест — 24,6 тыс.