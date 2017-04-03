Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 02:33 — ИА Регнум.



Минобороны России Капельница

После взрыва на станции метро в Санкт-Петербурге в стационарах находятся 45 пострадавших, состояние четверых из них оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передаёт телеканал RT.

«На сегодняшний день в стационарах 45 пациентов, на текущий момент 11 погибших, информация уточняется», — сообщила глава Минздрава.

По её словам, тяжёлые пациенты, находящиеся в НИИ имени Джанелидзе, уже прооперированы. Из них остаются неопознанными две женщины.

«Сейчас мы находимся на территории НИИ Джанелидзе, здесь находятся 18 пациентов, из них четверо тяжёлых и крайне тяжёлых», — сказала Скворцова.

Министр уточнила, что основные повреждения у пострадавших связаны с поражениями внутренних органов, ампутацией и переломом конечностей, а также ожогами.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 11 человек, ещё 45 человек получили ранения. По неофициальной информации, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.

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