Москва, 4 апреля, 2017, 02:07 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин поручил территориальным отделениям ведомства предпринять меры по повышению безопасности объектов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Ространснадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Виктор Басаргин распорядился подготовить и направить в территориальные управления Ространснадзора по федеральным округам поручение по усилению мероприятий и принятию профилактических мер по повышению безопасности объектов транспорта, обратив особое внимание на объекты метрополитенов», — говорится в сообщении.

Глава ведомства поручил создать оперативный штаб в Северо-западном федеральном округе для анализа ситуации и принятия оперативных решений, а также провести внеплановую проверку Санкт-Петербургского метрополитена.

Читайте также: СМИ: Взрыв в метро Санкт-Петербурга осуществил террорист-смертник

Как передавало ИА REGNUM, В Санкт-Петербурге 3 апреля произошёл взрыв в вагоне метро между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, которые озвучил Национальный антитеррористический комитет, в результате взрыва погибли 11 человек, ещё 45 человек получили ранения.

По неофициальной информации, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Ещё одна бомба, оставленная им на станции метро «Площадь восстания», не сработала.