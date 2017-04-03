Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 02:14 — ИА Регнум.

Теракт, который накануне, 3 апреля, был совершён в метро Санкт-Петербурга, будет расследован. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

ИА REGNUM У станции метро «Сенная площадь», Санкт-Петербург

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«Наша страна находится в состоянии войны с террором, и уже не первый год. Мы знаем, что было очень много случаев, когда удавалось предотвращать теракты, их десятки, но существуют силы, которые максимально стремятся дестабилизировать нашу страну, убить наших людей. Мы находимся в списке врагов «номер один» для достаточно большого количества государств, включая единственную сверхдержаву на планете. Поэтому, конечно, наша страна находится под очень серьёзным давлением», — обозначил депутат ГД.

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«Я уверен, что теракт этот будет расследован, потому что все станции метрополитена очень хорошо оснащены видеотехникой, мы, безусловно, получим картину того, что произошло, мы узнаем, кто является исполнителем», — добавил Вячеслав Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ России, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв взрывного устройства. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Взрывное устройство обезврежено взрывотехниками.

Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

В результате взрыва в вагоне метрополитена погибли 11 человек, 45 получили ранения.