Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Машинист электропоезда, в котором накануне, 3 апреля, произошёл взрыв, действительно спас многих людей. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил депутат Московской городской думы, член консультативного совета ФСБ, бывший заместитель командира подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен

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«Машинист действительно спас многих людей. По той ситуации, которая была в Москве, когда была паника, в туннеле остановился состав, многие люди в шоковом состоянии выпадали, потом шли по туннелю и так далее. Это лишние жертвы. Это говорит о том, что машинист поступил совершенно правильно», — обозначил Сергей Гончаров.

«К нашему сожалению, к нашей трагедии, это теракт, — добавил член консультативного совета ФСБ. — К этому есть косвенные причины».

В первую очередь, по словам Гончарова, до взрыва поступало 3 или 4 сообщения о нахождении сумок и других предметов, похожих на закладку взрывного устройства. То есть силы и средства полиции, сотрудников безопасности метрополитена были распылены. Второе — большое скопление людей. В-третьих, переговоры Путина и Лукашенко: для обеспечения безопасности президента были отвлечены силы.

«Последнее — вариант, что к этому готовились. За три дня было объявлено, что президент 3 апреля встречается в Санкт-Петербурге. То, что произошли закладки, то, что нашли ещё одно устройство, подтверждает, что это не спонтанная акция, это продуманная акция, которая привела к данной трагедии».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ России, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда метро произошел подрыв взрывного устройства. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Взрывное устройство обезврежено взрывотехниками.

Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

В результате взрыва в вагоне метрополитена погибли 11 человек, 45 получили ранения.