Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступил с видеообращением к жителям Санкт-Петербурга в связи с терактом, совершенным в Петербургском метрополитене днем 3 апреля. Градоначальник призвал петербуржцев к спокойствию в этот трагический момент в истории города.

Gov.spb.ru Георгий Полтавчнко выступил с видеообращением

«Погибли люди, наши с вами земляки и сограждане. Приношу глубокие соболезнования родным и близким жертв террористического акта. Правительство Санкт-Петербурга окажет и уже оказывает семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку», — сказал губернатор.

По словам Георгия Полтавченко, с несколькими десятками пострадавших, которые доставлены в больницы, работают лучшие врачи.

«Прошу жителей и гостей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к тем мерам, которые будут приниматься правоохранительными органами. Они работают ради нашей общей безопасности и ради раскрытия этого злодейского преступления», — подчеркнул губернатор Северной столицы.

Полтавченко высказал слова благодарности «всем, кто не дрогнул, не поддался панике, а пришел на помощь жертвам в первые же минуты». «Спасибо и тем, кто до позднего вечера бескорыстно развозил людей по домам. В час нелегких испытаний петербуржцы вновь проявили свои лучшие черты», — сказал Георгий Полтавченко.

Градоначальник выразил уверенность, что авторы совершенного злодеяния будут найдены и понесут заслуженное наказание.

«Но своей цели они все равно не достигли. Наш город еще никому никогда не удавалось запугать. Не удастся и на этот раз», — заявил губернатор Санкт-Петербурга.

Как сообщалось, 4, 5 и 6 апреля в Петербурге объявлен траур по жертвам теракта в метро.

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Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками. По официальным данным, погибли 11 человек, 45 человек получили ранения и травмы. Среди пострадавших есть один ребенок.

Как сообщают СМИ, теракт мог совершить террорист-смертник. Называется его имя — Акбарджон Джалилов, уроженец Киргизской республики, имеющий паспорт гражданина РФ, 1995 года рождения. Официально эта информация пока не подтверждена.