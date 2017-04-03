Пекин, 4 апреля, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Лаос увеличил импорт машинного оборудования из Китая, сообщает 3 апреля агентство «Синьхуа» со ссылкой на лаосскую газету Vientiane Times.

Сотни грузовиков, перевозящих материалы и машинное оборудование для строительства китайско-лаосской скоростной железной дороги, заехали на территорию Лаоса после небольшой задержки на границе. Специальный коридор был выделен на Мохань-Ботенском переходе для ускорения прохода через границу грузовиков, заявил координатор проекта в лаосской провинции Луангнамтха Чантахоне Кеолакхоне.

Власти провинций Удомсай и Луангнамтха на севере Лаоса договорились об увеличении объемов импорта из Китая оборудования и материалов, а также о компенсациях для тех жителей, чьи дома подпадут под снос в связи со строительными работами. Решился также вопрос об их переселении.

Подготовка к новому этапу строительства идет полным ходом. Ожидается, что основные работы начнутся до начала сезона дождей, заявил заместитель министра общественных работ и общественного транспорта Лаоса Латтанамани Кхоуннивонг, передает агентство.

ИА REGNUM сообщало ранее о начале строительства железной дороги КНР — Лаос, которое стартовало в начале 2016 года.

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